حاكم طهران ينفي مزاعم بتلوث شبكة مياه المدينة بكورونا

نفى حاكم العاصمة الإيرانية، أنوشيروان محسني بندبي، اليوم الثلاثاء، تقارير علی وسائل التواصل الاجتماعي، تحدثت عن تلوث شبكة مياه الشرب في طهران بفيروس كورونا.
وقال بندبي إن الأنباء التي أفادت بوصول فيروس كورونا إلىمياه طهران، لا أساس لها من الصحة، مؤكدا مراعاة المعايير المطلوبة في شبكة مياه الشرب، وأنه تم رفع تركيز الكلور الحر المتبقي فيها لكي يطمئن المواطنون.
من جانبه، قال نائب مدير شركة المياه والصرف الصحي في طهران، محمد رضا أحمد نسب، إنه وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، فإن المياه التي تحتوي على الكلور الحر المتبقي، لا يمكن أن تكون حاضنة لفيروس كورونا المستجد، مشددا على أن مياه العاصمة الإيرانية نظيفة.
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