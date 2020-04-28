ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في الكويت إلى 1176 حالة

أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، شفاء 164 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1176 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد اعلنت امس الإثنين تسجيل 213 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي عدد الحالات 3288 حالة.

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وبلغت الاصابات في الطواقم الطبية 105 إصابات، وتم تسجيل 206 حالات شفاء، وأعلنت الوزارة عن تسجيل حالتي وفاة جديديتين بفيروس كورونا

لمواطن كويتي يبلغ من العمر (53 عاماً) والأخرى لمقيم هندي (54عاماً)، ليرتفع عدد الوفيات الى 22 حالة.

وقال الدكتور عبد الله السند المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية ان الحالات الجديدة هي 31 مرتبطة بالسفر لكويتيين و 177 مخالطة..منها 38 لكويتيين و61 الهند و26 مصر و13 بنغلادش و2 "بدون" وحالة لسعودي -5 حالات لمواطنين قيد التقصي.