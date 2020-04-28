رياح نشطة مثيرة للأتربة في المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمنترياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية.
التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا - العيص - المهد - خيبر - وادي الفرع ، وتستمر حتى الساعة السادسة من مساء هذا اليوم.
أوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة
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