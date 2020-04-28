روسيا تبدأ علاج بعض حالات كورونا بخليط ساخن من الهيليوم والأوكسجين

قال الأكاديمى الروسى فاليرى تشيريشنوف "إن بلاده بدأت دراسات سريرية على علاج لفيروس كورونا عن طريق استنشاق خليط من الهيليوم والأكسجين (GCS)"، الذي يتم تسخينه إلى درجة حرارة عالية، وأضاف تشيريشنوف في تصريح صحفى، اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة أنباء سبوتنيك، "أن هذه الخليط يستخدم حاليًا في المستشفيات مباشرة لعلاج المرضى بمدن روسية، منها كومي وسان بطرسبورج، وذلك إلى جانب التهوية الاصطناعية للرئتين".

وكان تشيريشنوف قد أشار في وقت سابق إلى أن استنشاق مثل هذا الخليط يساعد على تخفيف مسار المرض، حيث ن الهيليوم يساعد على توصيل الأكسجين إلى

الحويصلات الهوائية.

وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى روسيا مثيله فى الصين، أمس الاثنين بعد أن بلغت الحصيلة ما يزيد على 87000 حالة، فى حين تصاعد الضغط على الحكومة الروسية للنظر فى تخفيف قيود الإغلاق للشركات للمساعدة فى دعم الاقتصاد.

وفرضت السلطات إجراءات العزل العام فى روسيا، أكبر دولة فى العالم من حيث المساحة، منذ أن أعلن رئيسها فلاديمير بوتين إغلاق معظم الأماكن العامة فى 25 مارس. ومن المقرر أن تنتهى مدة

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هذه الإجراءات فى 30 أبريل، ولم يقل بوتين بعد ما إذا كان يعتزم تمديدها.

وقالت آنا بوبوفا رئيسة إدارة مراقبة صحة المستهلك فى روسيا للتلفزيون الحكومى أمس الاثنين إنها ترى أن تستمر القيود سارية حتى 12 مايو.

وفى وقت سابق طلب رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين من حكومته تقديم مقترحات بحلول الخميس، لتخفيف بعض القيود على الشركات. وحذرت العديد من الشركات من أنها تواجه خطر الإفلاس إذا استمر الإغلاق وتم تسريح آلاف الموظفين.

وقال ميشوستين فى اجتماع حكومى عبر الإنترنت "بمجرد أن يتغير الوضع إلى الأفضل، سنحتاج إلى النظر فى إلغاء القيود خطوة بخطوة على بعض الشركات... والعمليات".

وأعلنت السلطات اليوم 6198 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي إلى 87147، منها 794 حالة وفاة.