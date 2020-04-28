ارتفاع الوفيات بكورونا فى إسرائيل لـ208 والإصابات 15589 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا، إلى 208 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات 15589 إصابة، وذكرت الصحة الإسرائيلية فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ أن 117 حالة من المصابين بحالة صحية خطرة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 7375 حالة تماثلت للشفاء.

كانت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، قالت إن نوعًا جديدًا من اختبارات مرض كوفيد 19 يمكن أن يأتى نتائجه بعد 45 دقيقة فقط، وهو أسرع أكثر من أربع

مرات من الاختبار القائم الذى تأتى نتائجه بعد ما يقرب من ثلاث إلى أربع ساعات.

الاختبار المسمى Cephied GeneXpertحصل على اختبار استخدام الطوارئ من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الشهر الماضى لاختبار التشخيص الجزيئى السريع، ويستخدم النظام معدات وأنظمة معملية يتم استخدامها بالفعل فى إسرائيل.

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وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة قيدت تصدير النظام بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء، لكن شركة ميسون الإسرائيلية

استطاعت استيراده عبر السويد.وتم استخدام هذه التقنية بالفعل فى 40 مستشفى فى إسرائيل، منها مراكز الشيخوخة فى شوهام ومركز شموئيل هاروفيه الطبى، حيث يتم استخدامها لتشخيص الأشخاص الذين يصلون أو يعودون إلى دور رعاية المسنين بسرعة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاختبارات الجديدة لم تحل محل الاختبارات التقليدية بعد، لكنها تستخدم فى الحالات العاجلة، وقال يمكن أن يفحص النظام ما يصل إلى 16 اختبارا فى وقت واحد.

وإضافة إلى ذلك يقوم العلماء فى معهد التخنيون للتكنولوجيا بتطوير اختبار منزلى يمكنه اكتشاف فيروس كورونا المستجد بسرعة فى أقل من ساعة، وفقا لتقرير سابق للصحيفة الأسبوع الماضى.