كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الإماراتية: الكشف عن 541 إصابة جديدة و91 حالة شفاء و7 حالات وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن إجراء أكثر من 25 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن 541 إصابة جديدة بكورونا، كما سجلت 91 حالة شفاء و7 حالات وفاة، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 2090 والكشف عن 490 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,025 مليون إصابة، بينهم أكثر من 209 ألف حالة وفاة، وأكثر من 893 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.