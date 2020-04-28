كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر خبير أوروبي يوضح السيناريو "الأكثر تفاؤلاً" لأزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح باسي بينتنين، خبير بالمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC)، أنه لن يكون لقاح الفيروس التاجي جاهزًا حتى نهاية العام المقبل وفقا لـ"أكثر السيناريوهات تفاؤلًا".

وأبلغ سكاي نيوز، أن "تطوير اللقاحات عملية معقدة ومكلفة للغاية"، مضيفًا أن هناك مراحل متعددة من التجارب البشرية المعنية للتأكد من أنها آمنة وفعالة.

"علاوة على ذلك، عليك أن تتأكد من وضع قدرتك على التصنيع، لتكفي بشكل أساسي للعالم كله. إن الحصول على جدول زمني لمدة عام ونصف إلى عامين لإنجاز ذلك ليس أقل من معجزة."

