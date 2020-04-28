كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة إسرائيلية في عملية طعن في منطقة كفار سابا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، بإصابة إسرائيلية في عملية طعن في منطقة كفار سابا.

وفي سياق متصل، كانت وسائل إعلام إسرائيلية، أعلنت في وقت سابق مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بجروح، في عملية طعن وإطلاق نار شمالي الضفة الغربية.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، إن فلسطينيا طعن جنديا إسرائيليا قرب مستوطنة أرييل وخطف سلاحه وأطلق النار عليه وعلى جندي إسرائيلي آخر في سيارة وأخذ سيارته.

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وأضافت وسائل الإعلام العبرية، إن الفلسطيني واصل القيادة وأطلق النار على محطة للحافلات في مكان قريب وأطلق النار على مجموعة من المستوطنين.

وقرر جيش الاحتلال، إغلاق مداخل جميع المستوطنات القريبة، فيما انتشرت قوات كبيرة من الجيش في القرى الفلسطينية القريبة بحثا عن مطلق النار.

وقد ذكرت محطات إسرائيلية، أن اشتباكا مسلحا يقع بين الجيش الإسرائيلي ومنفذ عملية إطلاق النار في منطقة قريبة من الحادث.

وأشارت إلى أن تبادل إطلاق النار يقع في قرية برقين في منطقة سلفيت في شمالي الضفة الغربية، لافتة إلى سماع أصوات إطلاق نار كثيفة في المكان.

