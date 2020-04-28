كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات ترسل طائرات تحمل مساعدات طبية ووقائية إلى مقديشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، طائرات تحمل مساعدات طبية ووقائية إلى العاصمة الصومالية مقديشو، وهرغيسا وغروي، لدعمها في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأسهمت دولة الإمارات، بقدراتها اللوجيستية في نقل مساعدات منظمة الصحة العالمية في البلد الواقع بالقرن الأفريقي.

وشكر وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض، دولة الإمارات العربية المتحدة، على المساعدات الإنسانية المقدمة للتصدي لجائحة كورونا.

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وقد أجرى وزير خارجية الصومال، اتصالأ هاتفيًا بالدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، ليهنئه بحلول شهر رمضان المبارك.

كما قدم وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض، شكر حكومة الصومال الفيدرالية، إلى دولة الإمارات على مساعداتها للتصدي لكورونا، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وبلغ إجمالي المساعدات التي حملتها الطائرة الإماراتية 27 طنا، تضمنت أقنعة للوجه (كمامات) وسوائل تعقيم وقفازات واقية.

وسجل الصومال 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين لـ436، فيما تم تسجيل 5 وفيات جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 23، بحسب إحصاءات رسمية.