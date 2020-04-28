كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بوتين يستعد لإلقاء كلمة عن وضع البلاد في وقت لاحق اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلقي خطابا حول وضع فيروس كورونا في البلاد في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن "الرئيس بوتين لديه خطبة كبيرة، لكنني لن أعلن عن أي شيء، دعنا ننتظر حتى الاجتماع".

وفي وقت سابق، قال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، في مقابلة بثتها قناة روسيا 24 الحكومية، إن العاصمة الروسية لم تصل إلى الاستقرار بعد وتتطلع إلى عدة أسابيع من "التحديات" المقبلة.

قال سوبيانين: "لسوء الحظ، لا يمكنني القول أننا وصلنا إلى الاستقرار أو أن لدينا ديناميكية إيجابية". "علاوة على ذلك، أرى أننا لم ننتقل إلى منتصف الطريق بعد."

وتابع قائلا: "إن الوضع الخارجي ليس دراماتيكيًا للغاية من حيث النمو، ولكن في الوقت نفسه نرى 8-10-12٪، وأحيانًا ما يصل إلى 15٪ نمو في الحالات، وهؤلاء هم [فقط] الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس التاجي في مختبر ".

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وقال العمدة إن مستشفيات موسكو "تتعامل" مع التحديات حتى الآن، لكن تعمل السلطات الصحية على مضاعفة عدد الأسرة لمرضى الفيروس في الأسبوع والنصف القادمين.

في غضون ذلك، لا تخطط سلطات المدينة لتشديد القيود أكثر من الآن، وفقا للمقابلة. في الأسبوع الماضي، أدخلت موسكو نظام تمرير رمز الاستجابة السريعة لجميع التحركات عن طريق وسائل النقل، مما خلق اختناقات في مترو الأنفاق في اليوم الأول من تقديمه.

وقد أبلغت روسيا يوم الأحد عن 6361 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل المجموع إلى 80949، حسبما قال مقر الاستجابة للفيروس التاجي في بيان.

كما تم الإبلاغ عن أكثر من نصف الحالات الجديدة في المناطق الروسية ولكن لا تزال موسكو المدينة الأكثر تضررا حيث يوجد أكثر من 40.000 حالة.

وفقا لمقر الاستجابة، كانت حوالي 45 ٪ من الحالات الجديدة بدون أعراض

