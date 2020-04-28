كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا تعلن عن خطة لتخفيف إجراءات الحظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيقدم رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب استراتيجية البلاد لتخفيف القيود على الحركة، اليوم الثلاثاء، في الجمعية الوطنية في باريس.

من المقرر أن يحدد فيليب القواعد الرئيسية التي ستحدد كيفية تقدم المجالات الرئيسية مثل المدارس والمتاجر والشركات إلى الأمام مع تخفيف إجراءات الحظر.

كما أنه يتوقع إصدار إرشادات جديدة بشأن اختبار وعزل المرضى والكمامات والتجمعات.

منذ 17 مارس، أُمر السكان بالبقاء في منازلهم، ولم يُسمح لهم بالمغادرة إلا عند حمل استمارة تبرر تحركاتهم. تشمل اسباب الخروج المسموح بها التسوق للحصول على الضروريات، وللعمل الأساسي، وزيارة الطبيب أو الذهاب للتمرين القصير في الهواء الطلق.

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 13 أبريل أنه سيتم تخفيف إجراءات الحظر اعتبارًا من 11 مايو، ولكن هناك القليل من التفاصيل حول ما سيتم السماح بإعادة فتحه من أجل إعادة تشغيل الاقتصاد.

قال رئيس الوزراء الفرنسي إنها ستكون "فترة طويلة جدًا" حتى تعود البلاد إلى طبيعتها.

أدت إجراءات الحظر إلى إبطاء الوباء في فرنسا، ولكن حتى يوم الاثنين، بقي أكثر من 4600 شخص في وحدة العناية المركزة وأكثر من 28000 في المستشفى. ويبلغ عدد القتلى في البلاد 23.293 شخص.

