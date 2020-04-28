كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر النمسا: لن يتم تمديد القيود المفروضة على البلاد بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبر في مؤتمر صحفي اليوم، إن قيود الإغلاق التي تفرضها النمسا لن يتم تمديدها عندما تنتهي يوم الخميس، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

تشمل الإجراءات السماح للمواطنين بمغادرة منازلهم لعدد محدود من الأسباب مثل التسوق أو ممارسة الرياضة.

وقال "يمكننا أن ندع القيود الأولية تنتهي، لسنا بحاجة لتمديدها"، مضيفا أنه سيتم السماح بالتجمعات التي تصل إلى 10 أشخاص بشرط احترام الجمهور لقواعد التباعد الاجتماعي.

ومع ذلك، حذر وزير الصحة من أنه من السابق لأوانه الاعتقاد بأن الأزمة قد انتهت وقال إن القيود يمكن إعادة وضعها في أي وقت.

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إليك التفاصيل:

اعتبارًا من 1 مايو، سيحتاج الأشخاص فقط إلى الاحتفاظ بمسافة لا تقل عن متر واحد عن الآخرين الذين لا يعيشون في نفس المنزل.



سيتم السماح بإعادة فتح جميع المحلات التجارية والعديد من مقدمي الخدمات مثل مصففي الشعر في بداية شهر مايو.



اعتبارًا من 15 مايو، يُسمح بإعادة فتح المطاعم والبارات، مع توفير تدابير للمسافة الاجتماعية. يُطلب من موظفي المطعم الذين لديهم اتصال مباشر بالضيوف ارتداء الأقنعة.



سيُسمح بإعادة افتتاح الفنادق اعتبارًا من 29 مايو