كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الجيش اللبناني: إصابة 54 جنديا واعتقال 13 شخصا أثناء فتح الطرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، إصابة 54 جنديًا واعتقال 13 شخصًا أثناء فتح الطرق، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وأغلقت جمعية المصارف اللبنانية، جميع مقرات وفروع المصارف في مدينة طرابلس شمال لبنان، ابتداء من يوم غداً الثلاثاء إلى حين استتباب الأوضاع الأمنية.

وقد احتج مواطنون لبنانيون على الظروف المالية والاقتصادية واحرقوا واجهات عدد من المصارف في مدينة طرابلس.

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وذربت القوات الأمنية طوقاً حول مكان الاحتجاجات، التي ما زالت مستمرة أمام مصرف لبنان المركزي، وقام محتجون بمهاجمة وتحطيم عدد من واجهات المصارف في مدينة طرابلس شمالي البلاد.

وتجددت الاحتجاجات في لبنان، ظهر اليوم، بعد فترة هدوء أعقبت ليلة قطع فيها المحتجون الطرقات بمعظم أنحاء البلاد، تنديدا بالأوضاع المعيشية الخانقة.

وحاولت القوى الأمنية االتي ضربت طوقا حول المحتجين إخلاءهم من الساحة القريبة من مقر البرلمان والسراي الحكومي، فدارت مناوشات بين الجانبين وعمليات كر وفر لم تنته إلى شيء.