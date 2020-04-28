كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تبرر سبب غياب الزعيم الكوري الشمالي عن الأنظار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير كوريا الجنوبية لشؤون كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إن كيم جونغ أون ربما فاته العطلة الرئيسية يوم 15 أبريل بسبب مخاوف بشأن الفيروس التاجي وليس لأنه مريض، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

كان غياب الزعيم الكوري الشمالي كيم عن الاحتفالات العامة في ذكرى ميلاد جده ومؤسس البلاد، كيم إيل سونغ، غير مسبوق، ولم يظهر علنًا منذ ذلك الحين. وقد أدى ذلك إلى أيام من التكهنات حول صحته.

يؤكد المسؤولون الكوريون الجنوبيون أنهم لم يكتشفوا أي تحركات غير عادية في كوريا الشمالية وحذروا من التقارير التي تفيد بأن كيم قد يكون مريضا.

وقال وزير التوحيد كيم يون تشول، الذي يشرف على الشمال، للمشرعون ان كوريا الشمالية إنها ليس لديها حالات مؤكدة من الفيروس التاجي، ولكن بالنظر إلى حقيقة أن البلاد اتخذت خطوات صارمة لمنع تفشي المرض، فإن غياب كيم عن الاحتفالات ليس بالأمر الغريب.

وقال كيم يون تشول في جلسة برلمانية "صحيح أنه لم يغيب عن ذكرى عيد ميلاد كيم ايل سونغ منذ توليه السلطة، لكن العديد من أحداث الذكرى بما في ذلك الاحتفالات ومأدبة ألغيت بسبب مخاوف من فيروس كورونا".

Advertisements

واضاف إنه كانت هناك حالتان على الأقل منذ منتصف يناير حيث كان كيم جونغ أون بعيدًا عن الأنظار لمدة 20 يومًا تقريبًا. "لا أعتقد أن هذا أمر غير معتاد بشكل خاص بالنظر إلى الوضع الحالي (فيروسات كورونا)."

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن لديه فكرة جيدة عن أداء كيم جونغ أون ويأمل في أن يكون بخير، لكنه لم يوضح.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنه على علم بالتقارير المتعلقة بصحة كيم وإنه يولي اهتمامًا كبيرًا للتطورات.

وقد ألغت كوريا الشمالية بعض الأحداث الكبيرة، وفرضت إغلاق الحدود وإجراءات الحجر الصحي في محاولة لمنع تفشي الفيروس التاجي.

