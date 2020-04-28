كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سنغافورة تؤكد 528 حالة إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الثلاثاء، 528 حالة إصابة أخرى بالفيروس التاجي، وهو أقل ارتفاع يومي منذ أسبوعين تقريبًا، ليصل عدد حالات الإصابة بالدولة إلى 14951 حالة، وفقا لما اوردته "رويترز"

معظم الحالات الجديدة هي من بين العمال المهاجرين الذين يعيشون في مهاجع في الدولة، التي لديها أكبر عدد من الإصابات بفيروسات التاجية في آسيا.

وفي وقت سابق، سجلت سنغافورة 799 حالة اصابة جديدة بالفيروس التاجى يوم الاحد، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة فى البلاد.

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ومن بين الحالات الجديدة، هناك 14 من السنغافوريين أو المقيمين الدائمين، في حين أن الغالبية العظمى منهم يحملون تصاريح عمل في سكن العمال الأجانب.

في الأسابيع الأخيرة، سجلت المدينة الآسيوية ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة بالفيروس التاجي، حيث تم ربط آلاف الحالات الجديدة بمجموعات في مهاجع العمال الأجانب. للسيطرة على الانتشار، حاولت الحكومة عزل المهاجع، واختبار العمال ونقل المرضى الذين يعانون من أعراض إلى مرافق الحجر الصحي.

سجلت سنغافورة أكثر من 13000 حالة إصابة بفيروس كورونا - وهي أعلى نسبة في جنوب شرق آسيا - و12 حالة وفاة على الأقل، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

