في ثالث أيام رمضان.. صراع حول سطح منزل يتسبب في جريمة قتل بشعة في مكناس

لقي شاب مصرعه، ليلة أمس الاثنين، بعد صراع بين عائلتين بالأسلحة البيضاء، تحول إلى جريمة قتل بشعة في حي سيدي بابا وسط مدينة مكناس.

وحسب مصادر محلية، فإن شابا، يبلغ من العمر 20 سنة، لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، إثر تعرضه لطعنة قاتلة بسلاح أبيض على يد جاره.

وأضافت المصادر ذاتها أن صراعا بين الأسرتين حول سطح منزل تحول إلى جريمة قتل في ثالث أيام رمضان، حيث عرف مكان الحادث استنفار مختلف السلطات المحلية، وعناصر الأمن، التي فتحت تحقيقا في الموضوع.

وتمكنت المصالح الأمنية من توقيف المشتبه فيه، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية في حين تم وضع جثة الهالك في مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.