حصيلة زحف كورونا على السجون تصل إلى 247 سجينا و71 موظفا

كشفت معطيات حديثة عن حصيلة انتشار فيروس كورونا المستجد في سجون المملكة، والعدد الإجمالي للنزلاء، والموظفين، الذين أصيبوا بالفيروس.

وحسب بلاغ، نشرته المندوبية العامة لإدارة السون وإعادة الإدماج، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، فإن حصيلة النزلاء المصابين بفيروس كورونا بلغت 247 سجينا، كما أن عدد الموظفين في السجون، الذين أصيبوا بالفيروس يقدر بـ71 موظفا.

وقالت المندوبية إن كورونا بات موجودا في سجون مدن ورزازات، وطنجة، والقصر الكبير، ومراكش، فيما سجلت خلو باقي المؤسسات السجنية من الفيروس، بعدما أخضع كل الموظفين، والعاملين في شركات التغذية للاختبار الخاص به، إذ كانت النتائج سلبية.

وحسب آخر تحديث للمندوبية، إن سجن ورزازات لايزال المؤسسة السجنية الأكثر تسجيلا للمصابين بكورونا، حيث وصل عدد النزلاء المصابين فيه بالفيروس إلى 241 سجينا، بالإضافة إلى 62 موظفا، كما سبق للمندوبية أن أعلنت، أمس لاثنين، وفاة أحد موظفي سجن ورزازات، متأثرا بإصابته بكورونا، وكانت حالة الوفاة الوحيدة المسجلة في البلاد، أمس.

وفي السياق ذاته، بلغ عدد المصابين بكورونا في سجن الاوداية في مراكش ثلاثة موظفين، اثنين منهم تماثلا للشفاء، وبلغ عدد المصابين بالفيروس في سجن طنجة 1 خمسة، من بينهم موظفين اثنين، وثلاثة نزلاء، كما سجل سجن القصر الكبير سبعة إصابات، منها أربعة موظفين، وثلاثة سجناء.