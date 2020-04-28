عاجل.. 126 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة ترتفع إلى 4246

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الثلاثاء، عن حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقالت الوزارة في آخر تحديث لها صباح اليوم الثلاثاء، إنها سجلت خلال 18 ساعة الأخيرة، ما مجموعه 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 4246 حالة.
وحسب ذات الحصيلة، فقد وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 739 حالة، بعد تسجيل 44 حالة تعافي جديدة، كما وصل عدد الوفيات بسبب الفيروس في 163 حالة بعد تسجيل وفاة جديدة.
وكانت البلاد قد سجلت أمس أقل عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية شهر أبريل الجاري، حيث تم تسجيل 55 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، كما سجلت البلاد أعلى عدد من المتعافين من كورونا في يوم واحد، حيث تجاوز عددهم المائة شخص.
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