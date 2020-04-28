الشرطة الإسرائيلية تصحح: إصابة منفذ الطعن في كفار سابا متوسطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت امرأة (62 عاما) بجراح وُصفت بأنها بين متوسطة وخطيرة بعدما تعرضت للطعن بالقرب من مجمع تجاري في مدينة كفار سابا، بعد ظهر اليوم الثلاثاء. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حارسا تواجد في المكان أطلق النار على فلسطيني (19 عاما) من طولكرم، يشتبه أنه نفذ الطعن وأصابه بجراح متوسطة، ثم اعتقلته الشرطة، بعدما كان قد تم الإعلان عن مقتله. وتم نقل الامرأة إلى المستشفى.

وقالت بلدية كفار سابا في بيان إن "الحديث يدور عن عملية طعن في شارع وايزمان وبالقرب من المنطقة الصناعية والمجمع التجاري ’جي’. وتوجد جريحة واحدة في المكان".

وقال مسعفون من "نجمة داود الحمراء" إنه منحوا إسعافا أوليا لامرأة (62 هاما) وأن "حالتها متوسطة إلى خطيرة، وبوعيها مع جراح بسبب الطعن".