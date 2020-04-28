نتائج مخيبة للآمال للقاح مرشح للقضاء على كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّحت شركتا "ريغينيرون" الأميركية، و"سانوفي" الفرنسية، المنتجتان لعقار "كيفزارا" المستخدم في معالجة التهاب المفاصل، إن نتائج التجارب السريرية التي أٌجريت لاختبار فعاليته في محاربة وباء كورونا المستجد مخيبة للآمال.

وأوضحت الشركتان أن العقار لا يستهدف الفيروس مباشرةً، بل يلجم استجابة "عاصفة السيتوكين" المناعية التي تؤدي إلى التهاب في رئتي المصاب بالوباء الذي يواجه خطر الموت.

وشملت التجارب السريرية أكثر من 276 مريضًا تأكدت إصابتهم بالوباء، وتلقى 44 منهم عقارًا وهميًا، فيما تلقى 88 جرعةً قوية من عقار "كيفزارا"، و94 آخرون على جرعة قليلة منه، وتوفي في ختام التجربة 50% من متلقي العقار الوهمي، و46% من متلقي الجرعة القليلة، و32% من متلقي الجرعة القوية.

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وقال مدير "ريغينيرون" وأحد مؤسسيها، جورج يانكوبولوس، إنه "ننتظر نتائج تجربة المرحلة الثالثة الجارية لمعرفة المزيد حول كوفيد-19 وحول ما إذا كان بعض المرضى يمكنهم الاستفادة من العلاج بعقار "كيفزارا، إذ ستتواصل التجارب ضمن مجموعة المرضى الذين هم في مرحلة حرجة".

وتطور هذه الشركة بشكل منفصل مجموعة من الأجسام المضادة التي تستهدف الفيروس مباشرة، وتجرّبها على الفئران الذين تصيبهم بالفيروس بعد تعديل نظامهم المناعي ليصبح شبيهًا بنظام الإنسان، وتأمل الانتقال إلى تجارب على البشر بحلول حزيران/ يونيو.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لشركة"ريغينيرون" أن استخدمت هذه الطريقة لإيجاد علاج أثبت فعاليته فعلًا في محاربة فيروس إيبولا.