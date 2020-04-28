شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. وفاة شاب في اشتباكات طرابلس والان نبدء بالتفاصيل

توفي شاب متاثرا بجروحه اثر إشكالات ليلا بين عناصر الجيش اللبناني وبعض المندسين في اعتصام الحراك الشعبي في ساحة النور، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار والوضع المعيشي المتردي، ما أدى الى سقوط اكثر من ثلاثين جريحا في صفوف الطرفين.

وتشهد المدينة هدوءا حذرا وحركة سير خجولة جدا، وسط انتشار واسع لوحدات الجيش وعناصر قوى الامن الداخلي في شوارع المدينة كافة، وتقوم عناصر الجيش بمداهمات عدة لتوقيف المخلين بالامن، بخاصة الذين احرقوا الية تابعة له وحطموا واجهات المصارف والقوا القنابل الحارقة على الصرافات الالية.