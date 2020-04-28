شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. وفاة شاب في اشتباكات طرابلس والان نبدء بالتفاصيل
توفي شاب متاثرا بجروحه اثر إشكالات ليلا بين عناصر الجيش اللبناني وبعض المندسين في اعتصام الحراك الشعبي في ساحة النور، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار والوضع المعيشي المتردي، ما أدى الى سقوط اكثر من ثلاثين جريحا في صفوف الطرفين.
وتشهد المدينة هدوءا حذرا وحركة سير خجولة جدا، وسط انتشار واسع لوحدات الجيش وعناصر قوى الامن الداخلي في شوارع المدينة كافة، وتقوم عناصر الجيش بمداهمات عدة لتوقيف المخلين بالامن، بخاصة الذين احرقوا الية تابعة له وحطموا واجهات المصارف والقوا القنابل الحارقة على الصرافات الالية.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان.. وفاة شاب في اشتباكات طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.