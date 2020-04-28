شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 210 آلاف وفاة بكورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

تخطى إجمالي الوفيات حول العالم، جراء فيروس كورونا المستجد 210 آلاف وفاة، بينهم أكثر من 85% في أوروبا والولايات المتحدة، وذلك حتى الساعة 8:45 صباح الثلاثاء (بتوقيت جرينتش).

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وأحصيت وكالة الأنباء الفرنسية، نحو 210 آلاف و930 وفاة في العالم (3 ملايين و27 ألفاً و853 إصابة) بينها 126 ألفا و793 وفاة في أوروبا (1.404.171 إصابة)، القارة الأكثر تضررا بالوباء.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد وفيات 56 ألفا و253 متقدمة على إيطاليا التي سجلت 26 ألفا و977، وإسبانيا (23 ألفا و822)، وفرنسا (23 ألفا و293) وبريطانيا (21 ألفا و92).