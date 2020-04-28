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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة صحفي مصري بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
توفي الصحفي المصري محمود رياض إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، الاثنين، ليصبح أول ضحايا المرض الفتاك بين الصحفيين في البلاد.
ونعت نقابة الصحفيين المصرية الراحل، الذي كان يعمل بجريدة "الخميس"، مشيرة إلى أن 3 من بين أطفاله الأربعة مصابون بالمرض.
وذكر رئيس لجنتي الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة أيمن عبد المجيد، أن رياض "شعر بأعراض الإصابة بالفيروس، وتواصل مع لجنة الرعاية الصحية ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، ليتم علاجه بمستشفى حميات إمبابة".
وتابع وفقاً لسكاي نيوز عربية: "خلال فترة الاحتجاز بالمستشفى، أجريت للزميل الراحل 3 مسحات، ولم تظهر الأولى والثانية إصابته، وأظهرت الثالثة إيجابية الإصابة، ليتم نقله إلى مستشفى العجوزة حيث وضع على جهاز التنفس الصناعي".
وأكد عبد المجيد أنه تواصل خلال الأسبوع الماضي مع الجهات الرسمية لإجراء مسحات لأسرة رياض وشقيقه المخالط له في التنقلات.
وأضاف: "للأسف أظهرت المسحات إصابة 3 من أطفاله الأربعة"، مشيرا إلى أن لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية تتابع حالتهم.
وبين رئيس اللجنة أن الراحل كان حالة كورونا الإيجابية الوحيدة التي ظهرت بين الصحفيين في مصر
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