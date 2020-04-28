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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع وفيات كورونا في المغرب إلى 162 والإصابات إلى 4120 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أظهرت إحصائيات وزارة الصحة المغربية مساء أمس الاثنين رصد 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب خلال 24 ساعة، ليصل عدد المصابين إلى 4120 حالة.
وقال محمد اليوبي، رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، إن عدد المتعافين خلال نفس الفترة بلغ 102، لترتفع حالات الشفاء إلى 659 حالة، في حين توفي شخص واحد، مما يرفع إجمالي الوفيات منذ بدء التفشي في المغرب في 2 مارس الماضي إلى 162 حالة وفاة.
وأضاف اليوبي أنه "تمت ملاحظة تناقص الحالات التي تسجل في البؤر الوبائية التي كنا قد أحصيناها"، لكنه أكد "وجوب الحذر من إعطاء أية دلالة أكبر من حجمها لتغير الأرقام من يوم لآخر، إذ يجب تتبع التطور الزمني للمؤشرات على مدى عدة أيام".
من جهته، قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في مداخلة أمام مجلس النواب، إن "الآفاق الاقتصادية للمغرب ستتأثر بالتداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا، حيث أدى اضطراب سلاسل الإنتاج والتموين على مستوى العالم.... إلى تضرر مجموعة كبيرة من القطاعات".
وقال إن موارد الصندوق، الذي أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس بتأسيسه لمكافحة فيروس كورونا، "بلغت حتى يوم الجمعة 24 أبريل الحالي، 32 مليار درهم، في حين بلغت نفقاته 6.2 مليار درهم، منها 2 مليار درهم لوزارة الصحة لشراء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة".
ومدد المغرب حالة الطوارئ الصحية حتى 20 مايو المقبل بعد أن أنقضت المرحلة الأولى من الطوارئ في 20 أبريل نيسان الحالي.
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