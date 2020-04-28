شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تجري 25 ألف فحص جديد لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 25,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن541 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدو91 حالة شفاء و7 حالات وفاة.

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