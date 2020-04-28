أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه على علم بحالة الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون الصحية، وتمنى له "حظاً طيباً".
وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي من حديقة البيت الأبيض "آمل أن يكون بخير".
وأضاف "لا أستطيع أن أقول لكم بالضبط. نعم، لدي فكرة جيدة (عن حالته)، لكن لا يمكنني التحدث عن ذلك الآن. سأتمنى له فقط حظاً طيباً".
وأكد الرئيس الأميركي أن وسائل الإعلام ستحصل "ربما" على معلومات بهذا الصدد "في المستقبل القريب جداً".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إنتشار أخبار «وفاته» .. دونالد ترامب عن «الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ» : آمل أن يكون بخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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