بعد إنتشار أخبار «وفاته» .. دونالد ترامب عن «الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ» : آمل أن يكون بخير

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه على علم بحالة الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون الصحية، وتمنى له "حظاً طيباً".

وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي من حديقة البيت الأبيض "آمل أن يكون بخير".

وأضاف "لا أستطيع أن أقول لكم بالضبط. نعم، لدي فكرة جيدة (عن حالته)، لكن لا يمكنني التحدث عن ذلك الآن. سأتمنى له فقط حظاً طيباً".

وأكد الرئيس الأميركي أن وسائل الإعلام ستحصل "ربما" على معلومات بهذا الصدد "في المستقبل القريب جداً".