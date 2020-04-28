الدفاع التركية: تسيير دورية تركية روسية سادسة على طريق "إم 4" في إدلب

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، أنّ "​القوات التركية​ والروسية بدأت بتسيير الدورية المشتركة السادسة على الطريق الدولي "إم 4" في ​محافظة إدلب​ شمال غربي ​سوريا​"، موضحةً أنّ "الدورية جرى تسييرها بمشاركة قوات بريّة وجويّة من الجانبين التركي والروسي". وكانت الدورية الخامسة على الطريق المذكور قد استكملت في 21 نيسان الحالي. وتأتي الدوريات في إطار اتفاق ​موسكو​ الّذي أُبرم في الخامس من آذار الماضي، بين الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ ونظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​. وجاء الاتفاق على خلفيّة المستجدّات في إدلب إثر التصعيد الّذي شهدته المنطقة وبلغ ذروته بمقتل 33 جنديًّا تركيًّا يوم 27 شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات ​النظام السوري​ على منطقة "خفض التصعيد".

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