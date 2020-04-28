تسجيل 528 إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة وارتفاع الإجمالي إلى 14951 حالة

أعلنت وزارة الصحة في ​سنغافورة​ "تسجيل 528 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد"، وهي أقل زيادة يوميّة في عدد المصابين خلال نحو أسبوعين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 14951 مصابًا. وأوضحت أنّ "معظم الحالات الجديدة هي لعمّال وافدين من الخارج يعيشون في مساكن خاصّة".

مع الإشارة إلى أنّ سنغافورة سجّلت أحد أكبر أعداد الإصابات بالفيروس في آسيا.