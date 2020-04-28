شفاء 126 مصابا بكورونا في الكويت ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 1176

كشف ​وزير الصحة​ ​الكويت​ي باسل الصباح، عن "شفاء 164 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" المسبب لمرض "​كوفيد 19​"، ليرتفع بذلك عدد الحالات الّتي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 1176 حالة".

وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "التحاليل والفحوص المخبريّة والإشعاعيّة أثبتت شفاء تلك الحالات من "كورونا"، وسيتمّ نقلها إلى ​الجناح​ التأهيلي في المستشفى المخصّص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".