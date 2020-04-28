قولنا والعمل: الشعب خلف رئيس الحكومة في محاربة الفساد

تمنى رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ أحمد القطان، في تصريح، أن يكون شهر رمضان "مناسبة لتوطيد أواصر المحبة والأخوة في ما بين جميع اللبنانيين وجميع المسلمين".
ودعا رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب الى "أن يضرب بيد من حديد، فالشعب اللبناني خلفه ومعه في محاربة الفساد والمفسدين"، وقال: "علينا ان ان نحافظ على هذه الحكومة ونساعدها لكي تعالج ما أمكن من الأوضاع الإقتصادية الصعبة، وأن نعمل على محاصرة الفيروس المستجد لا أن ننشره في كل لبنان من خلال التظاهرات". ورأى "ان الإنهيار في البلد سببه السياسات الفاسدة للذين تعاقبوا على الحكم في لبنان خلال ثلاثين عاما او اكثر".
واستغرب القطان مواقف بعض المرجعيات الدينية في لبنان التي "أثبتت تبعيتها للسياسيين الظالمين"، ودعا الى محاكمة "عادلة لحاكم مصرف لبنان الذي أوصل الوضع الاقتصاي الى هذا الحد الرديء". واستنكر "جشع بعض التجار"، مشددا على "ضرورة محاسبتهم ووضع حد لهم".
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