وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابين، الى كل من وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، طلبت بموجبهما "إيقاف اعمال الحفر في العقار رقم 55 من منطقة الجرين العقارية قضاء مرجعيون العائد للمدعو شكيب الحمرا، نظرا لتضمنها استثمار محافر او مقالع تهدد الموارد المائية في نهر الليطاني تحت غطاء اجازة استصلاح أرض زراعية بالإضافة الى مخالفتها احكام التعبئة العامة.
وطلبت استصدار القرار بإيقاف كافة اعمال الحفر في العقار رقم 55 من منطقة الجرين العقارية ومنع نقل أي كمية رمول او اتربة او مواد استخراجية من العقار المذكور ومنع اي تهديد للموارد المائية والبيئية والتأثير على البيئة الايكولوجية للنهر".
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الليطاني: لايقاف اعمال الحفر في عقار في الجرين قضاء مرجعيون لتهديده موارد النهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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