اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيزار ابي خليل​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ في رد ثان على النائب ​محمد الحجار​، الى انه "ولزيادة معلوماتك يا محمد، يومها تشكلت لجنة ​تحقيق​ مشتركة مؤلفة من قاض من ​وزارة العدل​، ورئيس غرفة في شورى ​الدولة​، و​وزارة الاقتصاد​، و​وزارة المالية​، وخلصت اللجنة إلى أن لا صحة لادعاءاتكم وتم إبلاغ التقرير من وزير العدل". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر أبي خليل في رد ثان على الحجار: لجنة التحقيق المشتركة أكدت أن لا صحة لادعاءاتكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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