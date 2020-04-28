اخبار العالم

اجتماع تنسيقي في وزارة العمل لوضع الارشادات اللازمة للمساهمة في الحد من انتشار كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

عقد في ​وزارة العمل​ اليوم اجتماع برئاسة الوزيرة ​لميا يمين​ ضم مسؤولين في الوزارة و​ممثلين​ عن ​وزارة الصناعة​ و​جمعية الصناعيين​ للتنسيق ووضع الارشادات اللازمة الي ستصدر تباعاً في وقت لاحق عن الوزارة للمساهمة في الحد من انتشار "" و​الوقاية​ من هذا الوباء.

ويأتي هذا الاجتماع مواكبة للخطوات التي تتخذها لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية ل​فيروس كورونا​ التي يرأسها رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ والتي وزارة العمل عضو فيها ومنوط بها تنفيذ قانون ​الصحة​ والسلامة المهنية، واستكمالا للاجتماع الذي عقد امس لمفتشي الوزارة من اطباء ومهندسين بحضور كبير خبراء تفتيش العمل والسلامة والصحة للدول العربية في ​منظمة العمل الدولية​ الدكتور أمين الوريدات ، حيث تم وضع خارطة طريق لتنفيذ حملة التوعية الشاملة من مخاطر فيروس كورونا لمختلف القطاعات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع تنسيقي في وزارة العمل لوضع الارشادات اللازمة للمساهمة في الحد من انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا