اجتماع تنسيقي في وزارة العمل لوضع الارشادات اللازمة للمساهمة في الحد من انتشار كورونا

عقد في ​وزارة العمل​ اليوم اجتماع برئاسة الوزيرة ​لميا يمين​ ضم مسؤولين في الوزارة و​ممثلين​ عن ​وزارة الصناعة​ و​جمعية الصناعيين​ للتنسيق ووضع الارشادات اللازمة الي ستصدر تباعاً في وقت لاحق عن الوزارة للمساهمة في الحد من انتشار "كورونا" و​الوقاية​ من هذا الوباء.

ويأتي هذا الاجتماع مواكبة للخطوات التي تتخذها لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية ل​فيروس كورونا​ التي يرأسها رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ والتي وزارة العمل عضو فيها ومنوط بها تنفيذ قانون ​الصحة​ والسلامة المهنية، واستكمالا للاجتماع الذي عقد امس لمفتشي الوزارة من اطباء ومهندسين بحضور كبير خبراء تفتيش العمل والسلامة والصحة للدول العربية في ​منظمة العمل الدولية​ الدكتور أمين الوريدات ، حيث تم وضع خارطة طريق لتنفيذ حملة التوعية الشاملة من مخاطر فيروس كورونا لمختلف القطاعات.