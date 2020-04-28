اجتماع تنسيقي في وزارة العمل لوضع الارشادات اللازمة للمساهمة في الحد من انتشار كورونا

عقد في وزارة العمل اليوم اجتماع برئاسة الوزيرة لميا يمين ضم مسؤولين في الوزارة وممثلين عن وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين للتنسيق ووضع الارشادات اللازمة الي ستصدر تباعاً في وقت لاحق عن الوزارة للمساهمة في الحد من انتشار "كورونا" والوقاية من هذا الوباء.
ويأتي هذا الاجتماع مواكبة للخطوات التي تتخذها لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا التي يرأسها رئيس الحكومة حسان دياب والتي وزارة العمل عضو فيها ومنوط بها تنفيذ قانون الصحة والسلامة المهنية، واستكمالا للاجتماع الذي عقد امس لمفتشي الوزارة من اطباء ومهندسين بحضور كبير خبراء تفتيش العمل والسلامة والصحة للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتور أمين الوريدات ، حيث تم وضع خارطة طريق لتنفيذ حملة التوعية الشاملة من مخاطر فيروس كورونا لمختلف القطاعات.
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