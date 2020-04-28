الصراف: بالمنظومة الجولوجية في بحرنا هناك غاز ولذلك نعمل على ابار استكشاف

اشار الوزير السابق ​يعقوب الصراف​ الى انه يوجد نفط في بحر ​لبنان​، والا لما كانت شركة "توتال" تعمل في بحرنا، واوضح انه بالمنظومة الجولوجية في بحرنا هناك غاز، ولذلك نحن اليوم نعمل على ابار استكشاف.

واوضح الصراف في حديث تلفزيوني، بأن شركة "سيمنز" اعلنت امس في ​مجلس النواب​ بأنها لم تقدم عرضا لوزير ​الطاقة​ الاسبق ​سيزار ابي خليل​ فيما خص ​الكهرباء​ بل افكار. واكد ان الاموال المهربة الى الخارج حكما سوف تعود.

ولفت الى ان ​الصناعة​ و​الزراعة​ اساس ​الحياة​ في لبنان، ويجب عدم استعمال ​الضريبة​ فقط كمورد بل ايضا كمحفذ.