مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي بصيدا أوقف شبكة خطيرة مؤلفة من 8 أشخاص

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء والناشطين في مجال تجارة وترويج المخدرات، وبناءً على معلومات توافرت لدى ​مكتب مكافحة المخدرات​ الإقليمي في صيدا في وحدة ​الشرطة القضائية​، حول قيام مجموعة أشخاص بترويج المخدرات في ​منطقة المتن​ وضواحيها، ونتيجةً للاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّن عناصر المكتب المذكور بتاريخ 22 نيسان 2020، من معرفة هويّاتهم وتوقيفهم في ​جونية​، وهم كلّ من: "ش. ع." (مواليد 1978، لبناني) مطلوب بموجب مذكّرات عدليّة بجرم ترويج مخدرات، و"ك. خ." (مواليد 1988، لبنانية)".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بالتزامن، تمّ استدراج كلّ من: "ج. ف." (مواليد 1983، لبناني) و"ا. ف." (مواليد 1994، سوري)، وقد جرى توقيفهما بعد محاولتهما بالفرار". ولفتت إلى أنّ "بتفتيشهما، عُثر بحوزتهما على 43 مظروفًا من مادّة ​الكوكايين​ زنِتها 81 غرامًا، 39 مظروفًا من مادّة باز الكوكايين زِنتها 44 غ، و83 غ من مادّة ​حشيشة الكيف​".

وبيّنت المديرية أنّ "بالتحقيق معهم، تبيّن وجود شركاء لهم في عمليّة ترويج المخدرات، فجرى توقيفهم، وهم: "ر. ر." (مواليد 1984، لبناني) مطلوب بموجب خلاصتي حكم بجرم ترويج مخدرات وأسلحة، "ن. ق." (مواليد 1986، لبنانية) و"د. د." (مواليد 1990، مصرية)".

وأشارت إلى أنّهم "اعترفوا بأنّهم يستلمون المخدرات لترويجها من شخص ملقّب بـ"أبو حسن"، وأنّهم يسلّمونه المال الناتج عن بيع البضاعة بعد إنهاء عمليّة الترويج، الّذي بدوره يقوم بإرسالها إلى شخص يُدعى: "ي. د." (مواليد 1979، لبناني)، ملقّب بـ"الخال" وهو متوارٍ عن الأنظار، كونه مطلوب بموجب العديد من المذكّرات القضائيّة".

كما أفادت بأنّ "نتيجة المتابعة الحثيثة والرصد، تمكّن عناصر المكتب من توقيف "أبو حسن" المذكور في منطقة المرداشة - ​بعبدا​، داخل منزله، حيث تبيّن أنّه يُدعى: "ن. ن." (مواليد 1975، لبناني)". وذكرت أنّ "بتفتيشه، عُثر بحوزته على: 12 غ من مادّة الكوكايين، مبلغ مالي حوالي 16،000،000 ليرة لبنانية، بندقية "Pompe action"، سيارتين مستأجرَتَين يستعملهما لتوزيع المخدرات و7 هواتف خلوية". ولفتت إلى أنّ "الموقوفين أودعوا ​القضاء​ المختص، بناءً على إشارته".