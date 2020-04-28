طقس الغد غائم جزئيًا الى غائم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في ​النشرة​ الصباحية ان يسيطر طقس ربيعي مستقر نسبياً مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة.

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​، يتحول ليلاً الى غائم جزئياً مع تشكّل ضباب محلي على المرتفعات .

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الأربعاء: غائم جزئيًا الى غائم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل والمناطق الجبلية يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات صباحاً ويتوقع تساقط ​أمطار​ خفيفة متفرقة فترة بعد الظهر خاصة على المرتفعات الجنوبية والداخلية .

الخميس: غائم جزئيًا الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال ويتكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيًا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وتشكل ضباب على المرتفعات .