طقس الغد غائم جزئيًا الى غائم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في النشرة الصباحية ان يسيطر طقس ربيعي مستقر نسبياً مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة، يتحول ليلاً الى غائم جزئياً مع تشكّل ضباب محلي على المرتفعات .
الأربعاء: غائم جزئيًا الى غائم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل والمناطق الجبلية يتشكل الضباب على المرتفعات صباحاً ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة فترة بعد الظهر خاصة على المرتفعات الجنوبية والداخلية .
الخميس: غائم جزئيًا الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال ويتكون الضباب على المرتفعات.
الجمعة: غائم جزئيًا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وتشكل ضباب على المرتفعات .
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