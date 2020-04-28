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طقس الغد غائم جزئيًا الى غائم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة

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توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في ​النشرة​ الصباحية ان يسيطر طقس ربيعي مستقر نسبياً مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة.

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​، يتحول ليلاً الى غائم جزئياً مع تشكّل ضباب محلي على المرتفعات .

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الأربعاء: غائم جزئيًا الى غائم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل والمناطق الجبلية يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات صباحاً ويتوقع تساقط ​أمطار​ خفيفة متفرقة فترة بعد الظهر خاصة على المرتفعات الجنوبية والداخلية .

الخميس: غائم جزئيًا الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال ويتكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيًا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وتشكل ضباب على المرتفعات .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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