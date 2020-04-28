الخليل تفقد انتهاء الأعمال في فندق بحاصبيا تم تحضيره ليصبح مركزا للحجر الصحي

أجرى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​ وأعضاء مكتبه، زيارة تفقديّة لانتهاء الأعمال في "فندق زين الدين" في ​حاصبيا​، الّذي تمّ تحضيره بثمانية عشرة غرفة جاهزة للحجر الصحي. وقد نوّه الخليل بـ"سرعة وجودة التنفيذ"، وتقدّم بالشكر لرئيس بلدية حاصبيا وأعضائها ولجميع المتطوّعين وأصحاب المهن "الّذين قدّموا عملهم مجانًا". أمّا رئيس البلدية لبيب الحمرا فشكر الخليل لـ"تغطيته نفقات التجهيز كاملة"، متوجّها بالتقدير لأصحاب الفندق على "تقديمه مجانًا للحجر الصحّي".

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