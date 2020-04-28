روكز: لكسر الحصريات والإحتكارات التي كانت ممنوحة لشركتي الاتصالات

اشار النائب ​شامل روكز​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "مشكور وزير ​الاتصالات​ ​طلال حواط​ ونحيي جرأته في الخطوة الإصلاحية التي يقوم بها عبر استرداد ​الدولة​ ل​قطاع الخليوي​ والتي طالبنا بها منذ أشهر. ولا بد أن تُستكمل بكسر الحصريات والإحتكارات التي كانت ممنوحة للشركتين، وبالإنطلاق نحو تعدد الشركات عبر دفاتر شروط تحفظ حقوق الدولة والخزينة، وتحسّن الخدمة والأسعار للمواطنين، وتكون فوق الشبهات والصفقات والهدر".

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