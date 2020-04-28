شكرت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ في تصريح لها عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، "لكل من ساهم في إعداد التدابير الآنية ل​مكافحة الفساد​ واستعادة الأموال المتأتية عنه. قضاة، محامون وأهل اختصاص من جمعيات مدنية. معا على درب دولة الحق والقانون". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر نجم: شكرا لكل من ساهم في إعداد التدابير الآنية لمكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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