النشرة: اعتصام لحراك بعلبك أمام المحافظة احتجاجا على غلاء السلع الغذائية

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​، بأنّ "بدعوة من حراك بعلبك، اعتصم عدد من الشبان أمام محافظة ​بعلبك الهرمل​، احتجاجًا على غلاء ​الدولار​ والسلع الغذائية وتدهور الوضع المعيشي، حاملين لافتات مندّدة بالطبقة السياسيّة الحاكمة، وأُخرى تدعو الأهالي للنزول إلى الشارع والتعبير عن غضبهم".

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