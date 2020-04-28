جمعية المصارف اعلنت عن مركز لتلقّي شكاوى المواطنين في تعاملاتهم مع المصارف

أعلنت ​جمعية مصارف لبنان​ في بيانٍ لها إنشاء مركز استعلام "CALL CENTER" على الرقم 676167/81 لتلقّي شكاوى ومراجعات المواطنين في تعاملاتهم مع ​المصارف​.

ووضعت الجميعة هذا المركز بتصرّف المواطنين ضمن دوام العمل الرسمي للجمعية (الثامنة والنصف صباحاً- الثانية ظهراً)، علماً أنه يبقى بإمكان زبائن جميع المصارف التواصل مباشرةً مع مصارفهم عبر مراكز الإستعلام العائدة لهذه المصارف.