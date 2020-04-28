أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيانٍ لها إنشاء مركز استعلام "CALL CENTER" على الرقم 676167/81 لتلقّي شكاوى ومراجعات المواطنين في تعاملاتهم مع المصارف.
ووضعت الجميعة هذا المركز بتصرّف المواطنين ضمن دوام العمل الرسمي للجمعية (الثامنة والنصف صباحاً- الثانية ظهراً)، علماً أنه يبقى بإمكان زبائن جميع المصارف التواصل مباشرةً مع مصارفهم عبر مراكز الإستعلام العائدة لهذه المصارف.
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية المصارف اعلنت عن مركز لتلقّي شكاوى المواطنين في تعاملاتهم مع المصارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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