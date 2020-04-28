أ ف ب: أكثر من 210 آلاف وفاة بفيروس كورونا المستجد في العالم

تسبب ​فيروس كورونا​ المستجد بوفاة أكثر من 210 آلاف شخص في ​العالم​ بينهم أكثر من 85% في ​أوروبا​ و​الولايات المتحدة​ منذ ظهوره في ​الصين​ في كانون الاول، بحسب تعداد أعدته وكالة "فرانس برس" استنادا الى مصادر رسمية حتى ​الساعة​ 8,45 ت غ الثلاثاء.

وأحصيت 210 آلاف و930 وفاة في العالم (3027853 إصابة) بينها 126 ألفا و793 في أوروبا (1404171 اصابة)، القارة الاكثر تضررا بالوباء. وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد ​وفيات​ (56 ألفا و253) متقدمة على ​إيطاليا​ (26 الفا و977) و​اسبانيا​ (23 الفا و822) و​فرنسا​ (23 ألفا و293) و​بريطانيا​ (21 الفا و92).