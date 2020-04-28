حصيلة وفيات كوفيد-19 اليومية في إسبانيا تنخفض إلى 301

سجّلت إسبانيا الثلاثاء 301 وفاة بفيروس كورونا المستجد، في حصيلة أدنى من تلك التي تم تسجيلها قبل يوم ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 23 ألفا و822، بحسب ما أفادت وزارة الصحة.
وخضعت إسبانيا لإجراءات عزل مشددة منذ 14 آذار تم تمديدها حتى التاسع من أيار.
ومن المقرر أن تعلن حكومة بيدرو سانشيز الثلاثاء عن خطتها لتخفيف الإجراءات والتي يتوقع أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من منتصف أيار.
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