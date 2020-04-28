حصيلة وفيات كوفيد-19 اليومية في إسبانيا تنخفض إلى 301

سجّلت ​إسبانيا​ الثلاثاء 301 وفاة ب​فيروس كورونا​ المستجد، في حصيلة أدنى من تلك التي تم تسجيلها قبل يوم ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 23 ألفا و822، بحسب ما أفادت ​وزارة الصحة​.

وخضعت إسبانيا لإجراءات عزل مشددة منذ ​14 آذار​ تم تمديدها حتى التاسع من أيار.

ومن المقرر أن تعلن ​حكومة​ ​بيدرو سانشيز​ الثلاثاء عن خطتها لتخفيف الإجراءات والتي يتوقع أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من منتصف أيار.