خام غرب تكساس الوسيط الأميركي يتراجع بأكثر من 20 بالمئة

تراجع سعر برميل ​الخام الأميركي​ بشدة الثلاثاء، غداة خسارته نسبة 25%، في ظل مناخ سيء لقطاع ​الذهب​ الأسود، وتحت تأثير بدء صندوق استثماري قابل للتداول في البورصة ببيع عقوده النفطية القصيرة الأجل.

ونحو ​الساعة​ 8,30 ت غ، تراجع سعر برميل خام غرب ​تكساس​ الوسيط تسليم حزيران بنسبة 21,05 %، إلى 10,09 ​دولار​ات، لحظات بعد بلوغه المستوى الأدنى عند 10,07 دولارات. وانخفض سعر برميل برنت بحر ​الشمال​ تسليم حزيران بنسبة 4,90% إلى 19,01 دولار.