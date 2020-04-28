خام غرب تكساس الوسيط الأميركي يتراجع بأكثر من 20 بالمئة

تراجع سعر برميل الخام الأميركي بشدة الثلاثاء، غداة خسارته نسبة 25%، في ظل مناخ سيء لقطاع الذهب الأسود، وتحت تأثير بدء صندوق استثماري قابل للتداول في البورصة ببيع عقوده النفطية القصيرة الأجل.
ونحو الساعة 8,30 ت غ، تراجع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم حزيران بنسبة 21,05 %، إلى 10,09 دولارات، لحظات بعد بلوغه المستوى الأدنى عند 10,07 دولارات. وانخفض سعر برميل برنت بحر الشمال تسليم حزيران بنسبة 4,90% إلى 19,01 دولار.
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