خارجية الصين تتهم السياسيين الأميركيين بـ"التفوّه بأكاذيب مكشوفة" بشأن فيروس كورونا

اتهمت خارجية ​الصين​ السياسيين الأميركيين بـ"التفوّه بأكاذيب مكشوفة" بشأن ​فيروس كورونا​ المستجد الذي اجتاح ​العالم​، بعدما هدد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بأنه سيسعى للحصول على تعوضيات من الصين جرّاء الوباء. وقال المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الصينية​ غينغ شوانغ في إيجاز صحافي الثلاثاء "لديهم هدف واحد: التهرّب من مسؤوليتهم عن إجراءات ​الوقاية​ والسيطرة الرديئة للوباء التي اتخذوها وصرف أنظار العامة" عن الأمر.

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