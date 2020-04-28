شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتطبيق التسعيرة الجبرية للتصدى لظاهرة ارتفاع الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد على عبد الحميد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بشأن تطبيق التسعيرة الجبرية على المنتجات والسلع الغذائية، قائلا:" خلال الفترة الأخيرة أزمة كورونا هناك بعض التجار الجشعين استغلوا الأزمة ورفعوا الأسعار بشكل غير مبرر، مما يستوجب أن تكون هناك حلول عاجلة لعدم استنزاف المواطنين".

وأوضح عضو مجلس النواب، ان الحكومة تبذل جهودا كبيرة، وهناك خطوات استباقية تم اتخاذها خلال أزمة فيروس كورونا، ولعل الحفاظ على الأسعار كان من ضمن حزمة القرارات التى اتخذتها الحكومة، ولكن يوجد بعض الممارسات الاحتكارية التى يقوم بها البعض والتى تسببت فى ارتفاع الأسعار لعدد من السلع والمنتجات بشكل كبير وقفزت الأسعار مما أثقل كاهل المواطنين.

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وأضاف عضو البرلمان، أن وضع تسعيرة جبرية سيكون بمثابة إلزام مباشر للتجار بعدم البيع أعلى من الأسعار المحددة، وفى نفس الوقت يعطي المستهلك معلومة عن الأسعار الفعلية، ويساهم بشكل كبير فى التصدى لهذه الظاهرة، مناشدا المواطنين عدم التكالب على السلع والمنتجات، مرجعا ذلك لأن هذا الأمر يتسبب فى زيادة الأسعار وارتفاعها بشكل غير مبرر.

الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تكثف طرح المنتجات والسلع الغذائية فى منافذ "اهلا رمضان " على مستوى الجمهورية وكذلك طرح كافة السلع الغذائية بفروع المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وايضا الخضروات والفاكهة والبقوليات ومنتجات الدواجن المجمدة واللحوم الطازجة والمجمدة لتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف المحافظات حيث يتم طرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية بسعر 85 جنيه وطرح اللحوم المجمدة بسعر 63 جنيه بجانب توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة كما أن تخفيضات منافذ "اهلا رمضان " تبدا من 15 % وتصل إلى 30% لبعض المنتجات .