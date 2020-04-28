شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتدشين حملات توعية من مخاطر كورونا موجهة لرجل الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أحمد سميح، تدشين حملات توعية للمواطنين بشأن مخاطر فيروس كورونا، على أن يتم استهداف كافة فئات المجتمع، وذلك من خلال لغة بسيطة يستطيع فهمها جميع المواطنين، ومخاطبة كافة شرائح المجتمع، باللغة التى يفهمها الجميع، على أن يتم إذاعة هذه الحملات فى مختلف وسائل الإعلان، شريطة أن تكون بلغة بسيطة يستطيع رجل الشارع أن يفهمها بشكل مباشر وصريح.



وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من حملات التوعية، ولكن بعضها لا يخاطب المواطن البسيط، وهذا يمثل شريحة عريضة من المجتمع المصرى فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، ولابد أن يكون هناك لغة خطاب للمواطن البسيط، حول الإجراءات الوقائية، وكيفية التعامل فى أماكن التجمعات، خاصة وأن هناك بعض المواطنين المضطرين على النزول للشارع.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة تهدف لعدم تفشى الفيروس فى المجتمع، وحتى الآن الحكومة استطاعت ان تحقق هذا الهدف، ولكن يبقى وعى المواطنين هو الفيصل فى هذه الأزمة، ولهذا لابد من تدشين حملات توعية لمختلف الفئات، تتمثل فى مخاطبة المواطن البسيط بشأن كيفية تطبيق الإجراءات الوقائية، وماذا يفعل فى أماكن التجمعات، والإجراءات الواجب اتباعها فى المواصلات العامة، وهذا على أن تكون بأسلوب بسيط دون مغالاة.