أقدم مجموعة من شباب الهرهورة بتمارة على مبادرة توزيع وجبات الإفطار على رجال الدرك الملكي، القوات المساعدة، والسلطات المحلية الساهرين على تطبيق إجراءات الحجر الصحي تزامنا مع شهر رمضان.
وكشف أعضاء المجموعة من الشباب المتطوعين بمنطقة الهرهورة على كون الخطوة تندرج في سياق ثقافة الاعتراف، مبرزين أن المبادرة هي بمثابة رسائل شكر للساهرين على تطبيق إجراءات الحجر الصحي لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وفي سياق متصل، تسهر مجموعة من الجمعيات بالهرهورة على توزيع مساعدات غذائية على الأسر المعوزة لمواجهة التداعيات السلبية لانتشار الجائحة، والتي انعكست اقتصاديا على مجموعة من الأسر الفقيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر في عز الجائحة.. شباب الهرهورة يوزعون وجبات الإفطار على رجال الدرك والقوات المساعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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