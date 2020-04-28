سُجلت، خلال اليومين الأولين من شهر رمضان، 36 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 23 مخالفة متعلقة بعدم إشهار الأسعار، خلال اليومين.
وأوضح قطاع الشؤون العامة والحكامة، التابع إلى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بلاغ، أن تدخلات اللجن الإقليمية والمحلية المختلطة لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، همت مراقبة ما يقارب 1800 محلا للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وللتقسيط.
وفيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة، أو المعروضة للبيع، أشار البلاغ نفسه إلى أن اللجن المختلطة قامت في الفترة نفسها بإتلاف، وحجز ما يفوق خمسة أطنان من المواد غير الصالحة للاستهلاك، أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 36 مخالفة في مجال الأسعار وإتلاف 5 أطنان من المواد الفاسدة خلال اليومين الأولين من رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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