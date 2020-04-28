طقس الثلاثاء.. سماء غائمة مع أمطار ضعيفة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تكون السماء غائمة مصحوبة بأمطار ضعيفة محليا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط، والسايس ومنطقة طنجة و الريف.

وسيلاحظ مرور سحب كثيفة من المحتمل أن تعطي قطرات متفرقة وضعيفة خلال الصباح بالسواحل شمال الصويرة، إلى جانب تشكل سحب ضعيفة الاستقرار خلال الليل ستعطي قطرات متفرقة بالأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية داخل الأقاليم الجنوبية و الجنوب الشرقي.

أما الرياح فستهب معتدلة، من القطاع الشمالي بالجنوب، و شمالية-غربية بالشمال والوسط و المنطقة الشرقية، و جنوبية-غربية

بالسفوح الجنوبية-الشرقية.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس و الريف، ما بين 08 و 14 درجة بالمنطقة الشرقية، و ستكون ما بين 10 و 16 درجة بالجنوب-الشرقي للبلاد، والشمال و الوسط، وما بين 14 و 21 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 14 و 20 درجة بالأطلس، والريف، وما بين 20 و 26 درجة بالشمال، والوسط ، والمنطقة

الشرقية و منطقة سوس، وما بين 27 و 34 درجة بالجنوب-الشرقي، و شمال الأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 33 و 36

درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز ، وقليل الهيجان إلى هائج ، ومحليا هادئا إلى قليل الهيجان بين طرفاية وبوجدور ، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل .